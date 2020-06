La revue de presse : l’éviction de Robert Vertenueil

Les journaux réagissent et commentent l’éviction de Robert Verteneuil.

Voilà où on en est dans ce pays. C’est l’éditorialiste de Het Laatste Nieuws qui s’exprime. Le président du syndicat socialiste n’a même plus le droit d’être photographié avec le président du MR, un parti de centre droite. C’est comme si Verteneuil avait serré la main d’un pestiféré. Et le journaliste écrit, en français dans le texte : " c’est fou ce pays ".

Robert Verteneuil n’est plus le président de la FGTB. Thierry Bodson lui succède. Une sanction, dit La Libre, pour un acte de traîtrise : avoir dialogué avec le libéral Georges-Louis Bouchez.

L’Echo estime que cet événement est une nouvelle illustration d’une société où la radicalité facile et l’entre-soi prévalent et où les vertus de la négociation et de l’empathie envers les autres s’estompent dangereusement.

Pourtant dit le quotidien, on aurait bien besoin d’un pacte social, celui que les deux hommes évoquaient lors de leur rencontre. Les défis sont énormes. Et le momentum est là, la Belgique fait face à une récession historique, on doit définir le monde d’après.

Le rôle d’un syndicat, c’est aussi de participer au dialogue avec les partis politiques. En ce sens, l’entrevue Verteneuil-Bouchez participait d’une dynamique constructive, qu’on ne voit pas assez souvent.

Robert Verteneuil avait raison. C’est la conclusion de L’Echo.

L’Echo parlait de radicalité. D’autres quotidiens soulignent un virage à gauche de la FGTB.