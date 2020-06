La revue de presse : Déboulonner les statues de Léopold II, est-ce la bonne réponse ?

Et ce matin encore, à la une des quotidiens, on trouve des bustes de Léopold II…

Het Nieuwsblad par exemple, qui s’interroge sur la nécessité de déboulonner ces statues. Est-ce la bonne réponse ? Même parmi ceux qui critiquent l’héritage de Léopold II, cette question divise. Het Nieuwsblad évoque des solutions créatives, comme ce qui s’est fait en Hongrie. On a rassemblé sur une colline, juste à l’extérieur de Budapest, tous les vestiges du communisme. Les pieds de Staline sont plantés dans les prairies de l’histoire. Les pigeons adorent cet endroit.

Des unes, et aussi des éditos sur ce thème.

Ce matin, Libération fait pareil . On trouve en une du quotidien français une statue de l’ancien monarque belge barbouillée de peinture rouge et taguée d’un grand " pardon ".

Aujourd’hui encore, on le sait, le racisme n’a pas disparu… Non, et de Tijd prend pour exemple le marché de l’emploi.

Nous sommes en 2020, et aujourd’hui encore, les personnes d’origine immigrées sont discriminées.

"Allez, les entreprises, faites quelque chose"

Dit de Tijd.

Fini les catalogues de bonnes intentions. Place à l’action.

Les entreprises doivent faire des efforts.

- Rechercher plus activement des employés plus diversifiés,

- Lutter plus contre les préjugés en matière de recrutement, peut-être en mettant en place des quotas.

Ce sera aussi bénéfique pour l’entreprise, qui sinon se prive d’une bonne partie des talents de la société belge.