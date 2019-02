La pollution dans le monde - Marie's Map dans 7 à la Une

Voyage à travers le monde avec Marie pour parler de pollution de l’air. Cette semaine, la Thaïlande était au cœur de l’actualité. Le pays vit un épisode sévère de pollution atmosphérique à tel point que les autorités ont ordonné la fermeture de 400 écoles à Bangkok. On se rend également en Sibérie et plus précisément à Norilsk qui figure parmi les villes les plus polluées du monde. Et enfin, on termine sur une note plus positive, dans une ville où la pollution est presque inexistante … Oslo !