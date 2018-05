La politique commerciale mensongère de Trump

Vous vous souvenez du roman "Un Crime dans la tête" ? Cet ouvrage de 1959, transformé en classique du cinéma en 1962 (oubliez le remake) mettait en scène une intrigue visant à installer un agent communiste à la tête des Etats-Unis. L’une des ironies majeures de ce roman, c’était que le modèle utilisé pour l’homme politique c’était le sénateur Joe McCarthy - c’est-à-dire qu’il se présentait comme un super patriote alors même qu’il se préparait à trahir l’Amérique.

Tout ceci sonne horriblement familier aujourd’hui. Mais ne vous inquiétez pas : cette chronique ne va pas parler une nouvelle fois de la collusion entre Donald Trump et la Russie, qui est intelligemment traitée par d’autres. Ce dont je veux parler à la place, c’est ce que Trump fait en matière de commerce international – qui commence à y ressembler énormément.

"Make America Great Again"

D’un côté, le président "Make America Great Again" (que l’on rende sa grandeur à l’Amérique) mène une politique protectionniste, soi-disant au nom de la sécurité nationale, qui va nous brouiller avec un grand nombre des démocraties qui sont nos alliées. De l’autre, il semble bizarrement déterminé à empêcher toute action contre les menaces envers la sécurité nationale venant de dictateurs étrangers – et dans ce cas précis, de Chine. Que se passe-t-il ?

Un peu d’histoire : le commerce international est régi par un système d’accords multinationaux que les pays ne sont pas censés rompre de manière unilatérale. Mais lorsque ce système fut créé (sous l’égide des Etats-Unis), en 1947, ceux qui le mirent en place se rendirent compte qu’il devait y avoir un peu de souplesse, quelques soupapes de sécurité pour laisser retomber un peu de pression politique.

Les pays furent donc autorisés à imposer des droits de douane et d’autres barrières commerciales sous certaines conditions très limitées, comme des montées en flèche soudaines des importations.

Dans le même temps, les Etats-Unis créèrent un système domestique de politique commercial fait pour être cohérent avec ces règles internationales. Dans ce système, la Maison Blanche peut être à l’initiative d’enquêtes à propos d’effets néfastes potentiels sur les importations et, si elle le décide, d’imposer des droits de douane ou d’autres mesures sur la base de ces enquêtes.

Comme je l’ai dit, les conditions sous lesquelles de telles actions sont permises sont limitées – avec une grosse exception. Les règles internationales et la loi nationale – respectivement l’article XXI et la section 232 – laissent le gouvernement faire à peu près ce qu’il veut au nom de la sécurité nationale.

Les droits de douane

Pourtant, historiquement parlant, cette exemption liée à la sécurité nationale a été invoquée très rarement, précisément parce qu’elle n’a pas de cadre précis. Si les Etats-Unis, ou n’importe quel autre acteur de premier plan, se mettait à utiliser des arguments fallacieux relatifs à la sécurité nationale pour mettre fin à des accords commerciaux, tout le monde ferait la même chose, et tout le système commercial s’écroulerait. Voilà pourquoi il n’y a eu qu’une poignée d’enquêtes liées à la section 232 ces cinquante dernières années – et la plupart d’entre elles se sont soldées par la détermination présidentielle de ne pas agir.

Mais Trump est différent. Il a déjà imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, au nom de la sécurité nationale et il menace désormais de faire la même chose pour l’automobile.

L’idée que des voitures importées posent un problème de sécurité nationale est absurde. Nous ne sommes pas sur le point de combattre à nouveau la Seconde Guerre Mondiale, en passant de la production automobile à celle de tanks Sherman. Et presque toutes les voitures que nous importons viennent d’alliés des Etats-Unis. Il est clair que l’invocation par Trump de la sécurité nationale est un prétexte, une façon de contourner les règles qui sont censées limiter des actions arbitraires de l’exécutif.

Et leurs effets secondaires sur l’économie mis à part, les droits de douane proposés ne feraient qu’éroder plus encore la foi de nos alliés dans la fiabilité et la loyauté des Etats-Unis.

Ce qui ne signifie pas que la sécurité nationale ne devrait jamais être une considération dans le marché international. Au contraire, il y a un exemple très clair en ce moment même : l’entreprise chinoise ZTE, qui fabrique des téléphones pas chers ainsi que d’autres appareils électroniques.

Les produits ZTE comportent beaucoup de composants de haute technologie fabriqués aux Etats-Unis, certains d’entre eux sont interdits à l’exportation pour certains régimes en guise de sanction. Mais l’entreprise viole systématiquement ces règles d’exportation, ce qui a conduit le Département du Commerce à interdire la vente de ces composants à cette entreprise. Et le Pentagone a interdit la vente des téléphones ZTE aux bases militaires américaines, mettant en garde contre le fait que ces téléphones pourraient être utilisés pour espionnage.

Quelles explications?

Pourtant, Trump fait tout ce qu’il peut pour revenir sur ces actions prises à l’encontre de ZTE, défiant ouvertement ceux qui font les lois dans les deux partis.

Qu’y a-t-il derrière cette détermination bizarre à aider un acteur aussi foncièrement mauvais ? Est-ce pour des gains personnels ? La Chine vient d’approuver un gigantesque prêt pour un projet en Indonésie lié à Trump juste avant de se lancer à la rescousse de ZTE ; dans le même temps, la Chine a attribué des marques déposées de valeur à Ivanka Trump. Et ne dites pas qu’il est ridicule de penser que Donand Trump peut être soudoyé ; tout ce que l’on sait de lui dit que si, c’est possible.

Et si l’on a bien un président qui peut être acheté, cela va donner aux dictateurs une longueur d’avance sur les démocraties, qui ne peuvent pas faire ce genre de choses car elles sont soumises au respect de la loi.

Bien entendu, il pourrait y avoir d’autres explications. Peut-être que le président Xi Jinping a dit à Trump qu’il devait s’abaisser sur ce sujet-là afin d’obtenir un accord commercial qu’il pourrait nommer "une victoire". Bizarrement, ça n’est pas vraiment plus rassurant.

Quelle que soit la véritable explication, nous assistons à une guerre commerciale mensongère : un président utilisant à l’évidence de faux arguments de sécurité nationale afin de faire du mal à ses allies démocratiques, tout en ignorant les varies inquiétudes liées à la sécurité nationale afin d’aider une dictature hostile.