La neige à travers le monde - Marie's Map dans 7 à la Une

Il suffit généralement de quelques flocons de neige pour que les Belges se trouvent totalement désemparés. Le chaos sur les routes est annoncé et les habitants préfèrent généralement rester chez eux, blottis au coin du feu. Une situation qui a le don d’amuser d’autres pays qui connaissent des hivers bien plus rudes que les nôtres. Les Canadiens, les Russes et les Japonais rigolent bien de nous, eux qui ont mis en place toute une série de techniques pour passer l’hiver de la plus belle des manières.