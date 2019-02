La (mauvaise) qualité de l'air - L'envers du décor dans 7 à la Une

La qualité de l’air, on s’en inquiète désormais jusqu’à dans nos bulletins météo. Et il y a de quoi ! En Europe, chaque année, près de 500 personnes décèdent prématurément, à cause de la pollution de l’air. Mais qu’en est-il en Belgique ? Quels sont ces polluants que nous respirons quotidiennement ? Et quels risques courons-nous ? Nous nous sommes plongés dans l’envers du décor du contrôle de la qualité de l’air. Un univers surprenant et parfois inquiétant.