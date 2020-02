La leçon d'efficacité Chinoise à la Belgique

Les chinois ont construit un hôpital de 1000 lits en deux semaines. En Belgique on ne parvient pas à terminer le RER depuis 30 ans et on ne parvient plus à former un gouvernement. Le contraste entre efficacité Chinoise et le marécage belge fait les beaux jours des réseaux sociaux.

Il faut dire que la Chine a réussi un tour de force avec cet hôpital. Celui de communiquer mondialement sur la réussite d’une construction en préfabriqué et passer sous silence la désorganisation sanitaire qui à permis à l’épidémie de se répandre aussi vite en Chine. Le but du régime chinois est atteint nous voilà impressionnés par leur efficacité organisationnelle, gestionnaire.

Contraste

Or, il faut rappeler que l’efficacité gestionnaire n’est pas la seule à prendre ne compte. Nous sommes plus efficaces que les Chinois dans d’autres domaines très importants. Nous sommes plus efficaces en matière de respect des droits et des libertés. Les minorités sont protégées, les homosexuels sont libres de choisir leur vie, la liberté d’expression est garantie, nous sommes libres d’être défendu par le syndicat de notre choix, nous avons droit au chômage, nous avons le droit de nous installer dans la ville que nous voulons.

Autant de points, important vous en conviendrez, sur laquelle la Chine est moins efficace que nous. Et pourtant l’efficacité organisationnelle des régimes autoritaires nous attire de plus en plus. La VRT avait réalisé un sondage auprès de 18-23 ans avant les élections en Flandre. 26% ne considéraient pas la démocratie comme la meilleure forme d’Etat et leur préféraient un régime autoritaire. Côté francophone, l’étude Noir-Jaune-Blues laissait entrevoir des résultats similaires, celle d’une grande fatigue démocratique chez nous. Mais c’est malheureusement vrai dans beaucoup d’autres pays européens.

Pour sauver la démocratie, il faudrait donc la rendre plus efficace.

C’est la réponse qui revient le plus souvent pour faire face à la fatigue démocratique. Les trains doivent arriver à l’heure, les routes doivent être refaites. Comme disait Tony Blair “peu importe comment du moment que ça fonctionne”. Le bon sens, le pragmatisme, voilà la réponse. Une réponse qui n’est donc pas politique, elle n’est donc pas dans les partis, pas dans le débat d’idées, elle est dans l’efficacité gestionnaire. La réponse est dans la dépolitisation. Alors, pourquoi pas un gouvernement d’experts? disait Joachim Coens au CD&V.

Or, ce discours est sans doute à l’origine de notre fatigue démocratique. Cette tendance à tout réduire à l’efficacité et au pragmatisme nous conduit à ce que le politologue britannique Colin Crouch appelle la “Post-démocratie”. Soit un régime dans lequel " on peut changer de dirigeants, mais pas de politique " puisqu'’il n’y en a qu’une : celle de l’efficacité gestionnaire.

Cette fascination pour l’efficacité et la gestion, on connaît. Voici ce que disait Léopold III en 1939 :

Il faut équilibrer le budget. Quand au moyen d’y arriver je le répète ce n’est pas une question de politique, c’est un problème technique dont la solution ne peut être confiée qu’à des spécialistes. Le rôle des partis doit être de faire accepter par l’opinion le lourd sacrifice qui sera demandé au pays.

L’antipolitisme de Leopold III semble revenir à la mode. L’histoire nous apprend pourtant qu’on n’échappe pas à la politique. La gestion n’est pas neutre. Elle reflète elle aussi des valeurs, des idéologies des rapports de force. La politique ne peut se passer de gestion, de bonne gestion bien sûr (on en manque en Belgique) mais elle ne peut s’y résumer. Car la primauté de l’efficacité, de la technique, de la gestion sur la politique nous conduit tout droit à l’autoritarisme. La réduction des partis à des vulgaires courroies de transmission de la “nécessité” gestionnaire c’est le début de la fin de la démocratie.