La gestion de crise est en crise

Plusieurs experts dont le virologue Marc Van Ranst et l'infectiologue Erica Vlieghe ont décidé de ne plus s’exprimer ce week-end pour "laisser les politiques expliquer et assumer leurs décisions". Ils estiment que le gouvernement n’aurait pas dû assouplir les mesures la semaine passée alors que l’épidémie est en phase ascendante. Objectif de la manœuvre, démontrer qu’ils sont avant tout là comme des paravents de la décision politique. Cette grève vient s’ajouter au malaise grandissant d’une partie des experts. Emmanuel André est parti, Marius Gilbert est également sur le départ. Selon le Nieuwsblad deux autres experts pourraient aussi quitter le CELEVAL, le groupe d’experts qui conseille le gouvernement. Bref, le modèle de gestion de crise est en crise.

A qui la faute ?

Bien sûr, côté politique, on critique ces experts comme Marc Van Ranst qui s’expriment parfois à tort et à travers. On dénonce le manque de solidarité, la tendance parfois d’imposer ses décisions au politique. De l’autre on dénonce donc des politiques qui manipulent les conclusions du CELEVAL afin de pouvoir se cacher derrière les experts quand c’est compliqué.

A bien y regarder, il y a des arguments des deux côtés. Certains experts comme Marc Van Ranst ont parfois hyper-communiqué, participant à installer un climat de méfiance. De l’autre les politiques ont parfois utilisé les experts comme un paravent. Mais le politique reste, au bout du compte, le vrai responsable de la tension actuelle car c’est bien lui qui à besoin des experts pour légitimer sa décision. Et cette dépendance est difficile à vivre pour certains.

Ceci est d’ailleurs révélé par une petite phrase lâchée en off par un ministre dans Le Soir de ce week-end. Voilà ce que Le Soir dit “En fait, les tensions qu’on pouvait connaître au CNS ont été transférées vers le Celeval ", sourit un ministre fédéral plutôt satisfait de cette nouvelle méthode de travail.

Vengeance ?

Cette phrase nous confirme que la réforme du GEES (première formule du groupe d’experts) en Céléval avait tout du guet-apens. On est passé d’un groupe de scientifiques à un groupe pluraliste, dans lequel on trouve un représentant du secteur de l’événement, un chef d’entreprise, un économiste de la santé, un haut fonctionnaire à côté des experts scientifiques. L’idée n’est plus d’avoir un consensus sur base de la seule rationalité scientifique, mais aussi de tenir compte d’une série de paramètres comme l’économie. Sur papier ça a l’air très beau. L’objectif est d’apporter aux politiques des recommandations qui tiennent compte d’autres contraintes que celles que connaissent les virologues. Sauf que c’est une erreur monumentale car en voulant réinstaurer son autorité, le politique a surtout sapé celle des scientifiques.

Car les arbitrages entre les différents champs, entre la science et l’économie par exemple, c’est justement le rôle du politique. Le Céléval a donc été politisé. Résultat un transfert de tensions et au bout du compte une perte totale de repères, un relativisme complet qui nuit tant aux politiques qu’aux scientifiques. Le politique conscient de sa faiblesse, a décidé d’importer sa faiblesse dans le groupe d’expert. Et nous voilà maintenant en pleine remontée de l’épidémie avec une perte totale de crédibilité des autorités publiques.

Hiérarchie

Il est temps de rétablir une hiérarchie. Avec un conseil scientifique composé de scientifiques. Des gens qui sont payés, mieux qu’aujourd’hui, pour faire état de la connaissance actuelle sur le virus en toute indépendance. Le politique reçoit ces conseils et les met en balance avec les autres contraintes, économiques et sociales, culturelles en toute autonomie. A lui d’avoir le courage d’expliquer pourquoi il suit ou non certaines recommandations. Car il n'y aura pas de consensus social autour des mesures prises sans reconnaissance de la légitimité de la parole des experts scientifiques. Une légitimité qui permet de construire une autorité publique. A court terme, ce sera pour le nouveau gouvernement la priorité absolue. Redevenir crédible dans la gestion du Coronavirus.