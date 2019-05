« La formation d'une majorité de liquidation, c'est ce que je crains » Charles Picqué

Au lendemain des élections et au vu des résultats, notamment ceux de la NVA qui installent Bart De Wever au centre du jeu politique, Arnaud Ruyssen pose le débat ce soir du confédéralisme.

En effet, tout le monde connait les envies de confédéralisme pour la Belgique du président de la NVA Bart De Wever.

Deux hommes sont les invités de CQFD pour en débattre : le président sortant du parlement bruxellois Charles Picqué et le professeur de droit à la KUL Rik Torfs.

Le pays est-il oui ou non ingouvernable ? D’un côté la NVA dit qu’elle n’ira jamais au gouvernement fédéral avec une majorité de gauche, entendez ici le parti socialiste ou encore Ecolo, par ailleurs le parti flamand dit aussi qu’il ne tolérera pas qu’un gouvernement fédéral ne soit pas majoritaire en Flandre, nous sommes donc en droit de nous demander si la situation n’est pas inextricable au fédéral ?

A cette question Charles Picqué répond ceci « Je n’ai jamais été d’un optimisme extrême en ce qui concernait la situation de la survie de l’Etat belge dans sa structure actuelle. J’ai toujours dit que nous étions dans un processus de confédéralisme en préparation ou en tout cas qui pourrait y mener. Par ailleurs, en 2013, j’avais déjà mentionné le fait qu’il faudrait une collaboration pour continuer à gouverner. Je ne suis pas surpris de ce qu’il s’est passé hier, c’est un processus de longue durée » et il ajoute « qu’au vu des résultats d’hier, il est temps de se poser des questions, on a souvent ramené tout cela à des problèmes communautaires et linguistiques, or le problème il est bien au niveau des transferts de richesse de la Flandre vers la Wallonie. C’est le vrai fond de commerce de ce nationalisme flamand ».

Rik Torfs préfère d’abord parler des possibilités : « Avant de parler de confédéralisme, il faut voir ce qu’il est possible. Toutefois, un constat est clair, en Belgique de nos jours, il n’y a pas d’opinion publique commune. Les tendances sont différentes entre la Flandre et la Wallonie. Il n’y a absolument aucune tendance qui se détache et surtout qui se retrouve. Il n’y a plus de réalité sociologique comme on peut avoir en France ou au Pays-Bas. »

Toujours selon Rik Torfs, la solution se trouve dans un gouvernement fédéral avec une majorité des deux côtés du pays et qui est capable de prendre des décisions acceptables pour tout le monde. « Il faudrait alors avoir un gouvernement avec le PS et la NVA » et il ajoute « Si le confédéralisme doit arriver un jour, je crois qu’il se fera par le biais d’une évolution lente que par des questions institutionnelles, ou constitutionnelles. C’est la réalité qui gagnera »

A la possibilité d’un gouvernement où les deux grands partis des deux cotés du pays seraient représentés, Charles Piqué répond ceci « Il faut trouver une synthèse entre les exigences des uns et des autres. L’exercice va être difficile. Enfin, n’oublions pas que tout dépendra aussi de ce que la NVA va faire avec le Vlaams Belang »

En conclusion, Charles Picqué et Rik Torfs se rejoignent pour exprimer la crainte d’aboutir à un gouvernement fédéral faible, qui n’aura pas le pouvoir ni la crédibilité de prendre des mesures fortes prises dans certains pays voisins. Ils parlent même « de majorité de liquidation, de transition vers un confédéralisme, peut-être… »