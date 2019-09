La fédération communauté machin brol (le retour)

Comme chaque année ce 27 septembre se posera la question de la pérennité, de la pertinence voire de l’existence même de ce qui constitutionnellement (art. 2) s’appelle toujours la " Communauté Française " et dont on ne sait plus trop pourquoi elle a été rebaptisée " Fédération Wallonie-Bruxelles " après s’être aussi dénommée " Communauté Française Wallonie-Bruxelles ". Une institution si jeune (50 ans l’an prochain) qui change aussi régulièrement de nom connaît forcément quelques problèmes existentiels.

A quoi ça sert ?

Il y a cinq ans, à l’installation de la précédente coalition, on se demandait une nouvelle fois à quoi pouvait bien servir cette institution dont on venait de gonfler outrageusement le nombre de ministres.

Pourtant, pendant la législature 2009-2014, Wallonie et Communauté Française avaient fonctionné avec le même ministre-président, un budget et des ministres communs.

Plus rien de tout cela depuis. Ils étaient sept ministres (dont deux " doubles casquettes ") en 2014, ils sont cinq à temps plein à présent, sachant que l’enseignement englobe à lui seul plus de 80% des budgets.

Clap de fin ?

Cette fois, cette institution retrouve à sa tête un ministre-président qui souhaite sa disparition, un peu comme si Jan Jambon devenait Premier Ministre. Pierre-Yves Jeholet (MR) assume. Il n’est pas le premier, puisqu’en 1992 déjà, un de ses prédécesseurs, Bernard Anselme (PS) jetait un froid lors de la cérémonie officielle du 27 septembre en constatant que La Communauté Française est dépassée par les faits.

Beaucoup partagent les constats de Pierre-Yves Jeholet : il y a une illisibilité dans le paysage institutionnel francophone que ce soit pour les citoyens, pour les entreprises ou les investisseurs étrangers.

Longtemps, ce sont principalement les Bruxellois qui ont fait barrage aux velléités régionalistes wallonnes. Maintenant que ces dernières sont devenues plus discrètes, pointe une réelle ambition bruxelloise de plus grande autonomie. En 20 ans, le " fait bruxellois " s’est imposé et il n’est pas que francophone ; les " Flamands bruxellois " sont devenus des " Bruxellois flamands ". Même les partis du nord du pays ont appris à s’y résoudre.

Un ministre-président complice et l’amorce d’un réel débat sur une Belgique à quatre entités suffiront-ils à avoir la peau de la presque quinquagénaire Communauté ?

Un obstacle insurmontable se dresse : convaincre les nationalistes flamands de lâcher leur capitale : Brussel. Finalement, la N-VA et le Vlaams Belang sont peut-être les meilleurs garants de l’éternité (?) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

@PhWalkowiak