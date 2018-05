Nous sommes allés à la rencontre de ces châtelains qui n’ont plus les moyens d’entretenir leur bien. Comment faire perdurer un tel patrimoine quand l’argent vient à manquer ? Certains parviennent à récolter des fonds, mais ça ne suffit pas toujours. Le temps fait des dégâts et attaque la structure même des châteaux, amenant parfois vers l’issue tant redoutée : la démolition et une page de l’histoire qui disparaît.