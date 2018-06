La Coupe du monde des peuples sans état – Le doc de 7 à la Une

Panjab, Kabylie, Abkhazie… Ces noms ne vous disent peut-être rien. Et pour cause, il s’agit de régions qui ne sont pas reconnues comme des états sur la scène internationale. Pendant que de nombreux pays s’apprêtent à s’envoler pour la Coupe du monde de la FIFA en Russie, ces équipes jouent elles aussi leur coupe du monde… la CONIFA. Sur le terrain, pas de joueurs pros, que des amateurs qui sont là pour défendre leurs couleurs, bien loin des contrats et des sponsors.