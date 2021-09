La contraception devient gratuite jusqu'à 25 ans en France: Quel remboursement en Belgique?

La contraception sera gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans à partir du 1er janvier 2022 en France. C'est ce qu'a annoncé le ministre français de la Santé, Olivier Véran, ce 9 septembre. "Il y aura une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception jusqu'à 25 ans", a-t-il déclaré.

La contraception était déjà gratuite jusqu'à 18 ans depuis août 2020 en France. Cette nouvelle mesure va représenter un effort de 21 millions d'euros par an à l'état français, selon le ministre. Mais il affirme que la décision est justifiée par "le recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes, et le premier motif c'est un renoncement pour raisons financières".