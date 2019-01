La communauté juive sous haute sécurité - L'envers du décor dans 7 à la Une

Le 24 mai 2014, le musée juif de Bruxelles subissait le plus grave attentat antisémite commis en Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale. Bilan, 4 morts... Mais aujourd’hui où en est la menace antisémite ? Et comment la communauté juive vit-elle depuis cet attentat ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs témoins. Des hommes et des femmes aux avis contrastés, qui ont tous accepté de nous parler de l’envers du décor de leur quotidien.