La clinique de l'obésité - L'envers du décor de 7 à la Une

En Belgique, près d’un adulte sur cinq est considéré comme obèse. Et parmi les personnes souffrant de surpoids, nombreux sont ceux qui ont déjà tout essayé pour retrouver la ligne : sport, régimes drastiques, … Mais quand aucune de ces solutions ne fonctionne et que leur santé est en danger, la chirurgie se présente comme la solution de la dernière chance. Mais attention, une telle intervention n’est pas à prendre à la légère et peut comporter des risques. Nous vous proposons de plonger dans l’envers du décor d’une clinique spécialisée.