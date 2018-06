La chute de l’empire américain

Le gouvernement américain, pour des mesures politiques, est en train d’arracher des enfants des bras de leurs parents et de les mettre dans des endroits fermés entourés de barbelés (les hauts responsables insistent bien sur le fait que ce ne sont surtout pas des cages hein). Le président américain exige que les forces de l’ordre cessent d’enquêter sur ses associés et qu’elles s’occupent plutôt de ses ennemis politiques. Il insulte nos alliés démocratiques tout en vantant les louanges de dictateurs assassins. Et une guerre commerciale mondiale semble de plus en plus probable.

Qu’ont en commun toutes ces histoires? A l’évidence, elles sont toutes liées à la personnalité de celui qui vit en ce moment à la Maison Blanche, très certainement la pire personne à avoir occupé ce poste. Mais il y a également un contexte plus général, et il ne s’agit pas seulement de Donald Trump. Ce à quoi nous assistons, c’est à un rejet systématique des valeurs américaines très anciennes – les valeurs qui ont, en fait, fait de l’Amérique une grande nation.

Cela fait longtemps que l’Amérique est une nation puissante. Nous sommes notamment sortis de la seconde guerre mondiale avec un niveau de domination économique et militaire jamais vu depuis la Rome Antique. Mais notre rôle dans le monde a toujours été plus que simplement de l’argent et des armes. Il s’agissait également d’idéaux : l’Amérique représentait quelque chose de plus important qu’elle-même – pour la liberté, les droits humains et le respect de la loi en tant que principes universels.

Bien entendu, nous avons souvent échoué à respecter ces idéaux. Mais les idéaux étaient bien réels et comptaient vraiment. Un grand nombre de pays ont mené des politiques racistes; mais lorsque l’économiste suédois Gunnar Myrdal évoqua, dans son ouvrage de 1944, notre "problème de nègres", il l’appela "un dilemme américain", parce qu’il nous envisageait comme un pays avec une civilisation "marquée par l’esprit des Lumières", et dont les citoyens étaient conscients, à un certain degré, que notre façon de traiter les noirs n’était pas cohérente avec nos principes.

Et sa certitude qu’il y avait, en notre cœur, de la décence – voire de la bonté – en Amérique finit par être validée par la montée et le succès, aussi incomplet fut-il – du mouvement des droits civiques.

Mais qu’a donc à voir la bonté américaine – trop souvent appliquée avec des infractions, mais pourtant réelle – avec la puissance américaine, et plus surprenant encore, avec le commerce mondial? La réponse, c’est que pendant 70 ans, la bonté américaine et la grandeur américaine ont marché main dans la main. Nos idéaux, et le fait que les autres pays savaient que nous possédions ces idéaux, ont fait de nous une puissance d’un genre différent, une puissance qui inspirait la confiance.

Réfléchissez-y. A la fin de la seconde guerre mondiale, nos alliés britanniques et nous-même avions, dans les faits, conquis une grosse partie du monde. Nous aurions pu devenir des occupants permanents, et/ou mettre des gouvernements marionnettes à notre service, comme l’a fait l’Union Soviétique en Europe de l’Est. Et oui, c’est ce que nous avons fait dans certains pays en voie de développement ; notre histoire avec, disons, l’Iran n’est pas très jolie.

Mais à la place, ce que nous avons surtout fait, c’est aider des ennemis que nous avions vaincus à se remettre sur pied, à établir des régimes démocratiques qui partageaient nos valeurs intrinsèques et qui devinrent des alliés pour protéger ces valeurs.

La Pax Americana était une sorte d’empire ; l’Amérique fut certainement, pendant longtemps, la première de tous ces pays. Mais si l’on s’en tient à l’histoire, c’était un empire remarquablement inoffensif, constitué d’un pouvoir doux et de respect plutôt que de force. (L’on trouve en fait des parallèles avec la Pax Romana antique, mais c’est une autre histoire).

Et tandis que vous seriez peut être tentés de considérer les accords commerciaux mondiaux, qui, selon Trump, nous ont transformés en "tirelire que tout le monde pille", comme quelque chose de totalement différent, eh bien c’est tout le contraire. Les accords commerciaux étaient censés enrichir l’Amérique (et ce fut le cas), mais ils furent également dès le début bien autre chose que des dollars et des cents.

En fait, le système commercial du monde moderne a été enfanté non par des économistes ou des intérêts commerciaux, mais par Cordell Hull, le secrétaire d’état de longue date de Franklin Delano Roosevelt, qui était convaincu qu’un "commerce prospère entre nations" était un élément essentiel de la construction d’une "paix durable". Il faut donc voir la création d’après-guerre du General Agreement on Tariffs and Trade comme faisant partie de la même stratégie qui a donné naissance plus ou moins simultanément au Plan Marshall et à la création de l’OTAN.

Tout ce qui passe aujourd’hui fait donc partie d’un tout. Commettre des atrocités à la frontière, attaquer les lois de son pays, insulter des dirigeants démocratiques tout en portant aux nues des voyous, et rompre des accords commerciaux, tout ceci va mettre un terme à l’exception américaine, va nous faire tourner le dos aux idéaux qui nous ont différenciés des autres puissances mondiales.

Et rejeter nos idéaux ne va pas nous rendre plus forts cela va nous affaiblir. Nous étions les leaders du monde libre, une force morale, financière et militaire. Mais nous jetons tout cela aux orties.

De plus, cela ne va même pas servir nos intérêts. L’Amérique n’est plus une puissance aussi dominatrice qu’il y a 70 ans; Trump est délirant s’il pense que les autres pays vont renoncer face à ses menaces. Et si nous nous dirigeons vers une véritable guerre commerciale ouverte, ce qui paraît de plus en plus probable, lui et ceux qui ont voté pour lui vont être choqués de la façon dont ça se passe ; certains secteurs vont y gagner mais des millions d’employés vont être délocalisés.

Trump ne rend pas sa grandeur à l’Amérique; il ne fait que salir les choses qui nous ont rendus grands, nous transformant en nation persécutrice – mais dont les persécutions vont être beaucoup moins efficaces que ce qu’il imagine.