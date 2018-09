L'Iran - Marie's Map dans 7 à la Une

L’Iran était au cœur de nombreuses discussions à l’assemblée générale de l’ONU qui se tenait cette semaine à New York. Donald Trump, dans ses déclarations, plaçait l’Iran comme l’ennemi numéro un, à ne surtout pas fréquenter. Notre Premier ministre, Charles Michel, ne partage pas du tout cet avis et a même rencontré le président iranien Hassan Rohani. Mais comme chaque semaine, avec Marie, on s’écarte un peu de l’actualité pour découvrir un pays sous un autre visage. Voici donc l’Iran autrement.