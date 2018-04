L'instantané des frères Renier – 7 à la Une

Les frères Renier se sont prêtés au jeu de l'instantané à l’occasion de la sortie de " Carnivores ", leur tout premier film en tant que réalisateurs. Nous reviendrons sur la carrière de Jérémie, révélé à seulement 14 ans par les frères Dardenne et qui est devenu un grand habitué des tapis rouges. Yannick, l’aîné, est lui aussi comédien mais il s’est fait plus discret en privilégiant la télé et le théâtre. Une rencontre authentique d’un duo surprenant. Ils sont tous deux très différents mais ils se complètent parfaitement.