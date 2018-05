L'instantané de Laura Laune – 7 à la Une

Derrière son visage angélique et innocent se cache une humoriste sans limites ! Du haut de ses 31 ans, elle a déjà foulé les plateaux de plusieurs émission TV et a même remporté La France a un incroyable talent. Elle a été primée à multiple reprises dans des festivals d’humour et son spectacle "Le diable est une gentille petite fille " cartonne. Laura Laune s’est prêtée au jeu de l’instantané et est revenu pour nous sur son parcours déjà bien rempli.