L’inde - Marie's Map dans 7 à la Une

Cette semaine, Marie vous emmène en Inde. Ce pays est au cœur de l’actualité car on y prépare le plus grand rassemblement religieux du monde. Des millions de pèlerins hindous se retrouvent à l’occasion d’une cérémonie appelée Kumbh Mela. Mais avec Marie on s’écarte de l’actualité pour découvrir ce pays autrement. Elle pointe la censure qui existe au cinéma en Inde depuis près d’un siècle, mais aussi cette information inattendue : le syndrome indien, le fait que les Occidentaux sombreraient dans la toxicomanie et la dépression lors de leur voyage en Inde.