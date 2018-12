L'incroyable village de Noël de Serge - La Belge histoire de 7 à la Une

Si vous passez par Hamme-Mille, dans l'entité de Beauvechain, vous ne pourrez pas rater le jardin de Serge Hennebel, un véritable passionné qui y a recréé tout un village de Noël fait de centaines de lumières, de dizaines d'accessoires et de chalets. Un village féérique qui grandit chaque année depuis 25 ans et qui est visité gratuitement par des milliers de personnes de tous horizons.

Serge sur la locomotive qui orne le devant de son jardin - © Tous droits réservés

Plus d’un mois de préparatifs Serge, le chef des lutins comme il se surnomme, prépare cet évènement de longue date. "Cette année, on a commencé le dernier week-end de septembre pour être prêt le 7 décembre, nous précise-t-il. Tous les week-ends mes amis lutins me rejoignent pour installer les grosses pièces". Dans son jardin, chaque centimètre carré est occupé par un chalet, un traineau, une crèche ou une guirlande lumineuse. La maison de Serge est sans aucun doute la propriété privée la plus incroyablement décorée de Belgique et est accessible gratuitement au grand public du 7 décembre au 7 janvier. De quoi faire pâlir tous les marchés de Noël professionnels.

Travaux de haute voltige pour fixer des guirlandes sur le pignon de la maison - © Tous droits réservés

Une armée de lutins Heureusement, Serge peut compter sur ses voisins et amis qui constituent une véritable armée de lutins. Ils lui prêtent régulièrement main forte et, comme au Pôle Nord, chacun remplit sa fonction, voyez plutôt : Daniel le lutin bricoleur, Cynthia l'assistante du Père Noël, Philippe le lutin dépanneur, Chantal et Josiane les lutines cantinières ou encore Michel le lutin ingénieur.

L'armée de lutins de Serge accompagnés des lutins cameraman et ingénieur du son de la RTBF - © Sarah Heinderyckx

Générosité Une petite famille qui se rassemble autour d'une devise : "Un pour tous, tous pour Noël". "Je suis tombé ici dans ce jardin il y a 3 ou 4 ans maintenant, nous confie Daniel, le lutin bricoleur. J'étais venu pour visiter et comme il était un peu débordé je lui ai proposé un coup de main. Et voilà, ça fait 4 ans que je suis là chaque année pendant un mois. Ce qui me plaît ici c'est le visage des enfants et des adultes. Du coup, même dans le froid, je peins et ça m'amuse, j'adore ça".

Daniel, lutin bricoleur en pleine action - © Sarah Heinderyckx

Le repère du père Noël Des heures et des heures de travail pour un moment unique quand la nuit tombe sur Beauvechain. La magie s'empare alors du jardin, des milliers d'ampoules illuminent le village de Serge, le métamorphosant en fabuleux royaume des lutins où tout devient possible. Ce jour-là, nous tombons sur père Noël qui se repose dans un des chalets. Réveillé par les lutins qui déménageaient des cadeaux, il décide de sortir de sa chambre et d'aller à la rencontre des enfants du quartier qui passaient par là pour leur offrir déjà quelques cadeaux. Une chance pour eux, mais aussi pour lui. "Vous savez, j'ai beaucoup de travail, nous explique le père Noël. Et ici chez le lutin Serge et tous les lutins je me repose pendant un mois et ça fait du bien".

Le père Noël se repose chaque année chez Serge - © Sarah Heinderyckx

Investissement important Les enfants, eux, sont ravis, et ça c'est le plus beau cadeau de Serge. Technicien en aéronautique dans la vie de tous les jours, il prend congé chaque année pendant un mois pour ouvrir son village de Noël, et depuis 1993, il dépense sans compter."À tout moment je pense, je regarde sur internet, je voyage... Et quand je vois quelque chose en rapport avec Noël, j'imagine, j'en parle avec mon lutin ingénieur, précise Serge. C'est vrai que c'est un gros investissement, mais ce n'est pas chaque année même chose. Moi ça fait 25 ans que je fais ça, parfois je dépense plus, parfois je dépense moins. Puis chacun a sa passion, moi c'est la féérie de Noël".

Quand la nuit tombe, la magie s'empare du jardin - © Tous droits réservés

Tous les jours quand il est ouvert on entend les éclats de rire des enfants Et sa passion est visiblement contagieuse. Dans la salle-à-manger de Noël, nous rencontrons Josiane et Chantal, ses lutines cantinières qui sont aussi ses voisines. Elles sont très vite tombées sous le charme. "Ces lumières, la décoration... Ça met de la vie dans le quartier, tout le monde passe et vient voir, c'est magique !", explique Josiane. "C'est un bonheur parce qu'il est passionné, ajoute Chantal. Tous les jours quand il est ouvert, on entend les éclats de rire des enfants, c'est magnifique".

La passion de Serge a contaminé ses voisins et amis - © Tous droits réservés

Un mois d’ouverture Dès le 7 décembre, au lendemain de la Saint-Nicolas, tout sera fin prêt pour émerveiller les milliers de visiteurs qui ne manqueront pas de passer par le village de Serge. Et s'il ne sortira pas forcément le grand jeu du canon à neige tous les soirs, ce lutin au grand cœur accueillera petits et grands dans la bonne humeur jusqu'au 7 janvier entre 16h30 et 22h30 au 21 rue Saint-Corneille. Père Noël sera lui présent du 17 au 25 décembre de 17h30 à 18h30.