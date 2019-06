" The Han Show " : spectacle de la démesure signé Dragone – Le doc dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

L’incroyable show de Dragone en Chine - Le doc dans 7 à la Une - 15/06/2019 Franco Dragone est définitivement le plus grand metteur en scène des temps modernes. Avec son nouveau spectacle, « The Han Show » en Chine, il fait appel aux innovations technologiques des plus poussées pour répondre à l’excellence de la création artistique. Nous avons eu un accès privilégié aux coulisses du plus grand spectacle au monde. Un show démesuré, où les performances humaines, aquatiques, aériennes et scéniques sont à couper le souffle.