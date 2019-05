L’immobilier réinventé – Le focus dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

L’immobilier réinventé - Le focus dans 7 à la Une - 25/05/2019 La concurrence entre promoteurs immobiliers ne cesse de croître. Avant, chaque nouveau projet immobilier était presque immédiatement occupé. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Alors pour convaincre les futurs propriétaires, les promoteurs innovent et proposent de plus en plus d’avantages et de services. Ils ne vendent plus une maison ou un appartement, mais bien un concept, toujours plus original. Quelles sont ces innovations ? C’est notre focus de la semaine.