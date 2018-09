L'heure des renoncements

A huit mois de la fin d’une législature, l’heure n’est en principe pas aux bilans définitifs mais avec une première campagne électorale (communale et provinciale) en entrée roborative d’une autre (fédérale, régionale, européenne) bien plus copieuse, on se rend compte que peu de dossiers évolueront encore de manière concrète.

Bilan…

Le Premier Ministre passe ainsi progressivement du mode " gestion " au mode " campagne ". Tous les communicateurs et/ou politologues vous le diront : on ne fait pas campagne sur un bilan, mais sur un projet. Charles Michel passe insensiblement de l’un à l’autre. Il a ainsi déjà renoncé non seulement à se succéder au poste de bourgmestre de Wavre mais plus largement de zapper les communales. En 2012, il réalisait 4983 voix de préférence pour… 7172 en 2006 ! La crainte des comparaisons peut-être, mais surtout la volonté de tout miser sur le fédéral.

Le mantra : 200.000 emplois créés sous la législature et le souhait fort de poursuivre. Mais arrive l’heure où il faudra aussi annoncer que le gouvernement renonce à certains projets. Réforme de l’état oblige, ce gouvernement aura été le plus long de l’histoire politique belge, qui plus est jamais perturbé (en 53 mois) par une élection intermédiaire, élément perturbateur des coalitions. Du jamais vu depuis la guerre.

Tout ne sera pas terminé. La privatisation de Belfius est reportée mais aussi, comme le prévoyait la déclaration gouvernementale d’octobre 2014, une solution pour les 800.000 coopérateurs d’Arco. L’équilibre budgétaire prévu pour 2018, est reporté à 2020, au mieux. La pension à points est reportée à la prochaine législature… s’il y a une majorité pour la voter. Le financement du taxshift reste aussi insuffisant qu’aléatoire tandis que les dossiers du remplacement des F-16 ou des visites domiciliaires gardent des issues incertaines.

…et perspective

Fi de tout cela ! Le chômage est historiquement bas et il convient dès lors de capitaliser politiquement sur cette réalité… et en convaincre les citoyens. Initié au printemps 2017, le Pacte National pour les Investissements Stratégiques, arrive à point nommé pour illustrer cette volonté. L’idée à faire passer c’est que le job n’est pas terminé, qu’il faut le poursuivre… et donc reconduire la (les) même(s) majorité(s).

Il reste à convaincre que la dynamique existe et qu’elle mérite d’être poursuivie. C’est tout l’enjeu des prochains mois, bien au-delà du rendez-vous électoral du 14 octobre, même si ses résultats influenceront les relations entre les futurs éventuels partenaires/adversaires.

Et donc acter les renoncements d’aujourd’hui pour les transformer en engagements de demain.

@PhWalkowiak