L'habilleur de Manneken-Pis – La belge histoire de 7 à la Une

Nicolas exerce un métier très particulier. Il est habilleur officiel du petit ket le plus connu de la capitale. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup ! Chaque année, il habille Manneken plus de 150 fois. Nous l’avons suivi toute une journée pour comprendre sa profession, et vous le verrez habiller la statuette est plus compliqué qu’on pourrait le croire : délicatesse, précision et organisation… c’est que Manneken-Pis en a des costumes, il va d’ailleurs recevoir le millième costume tout prochainement