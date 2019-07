L'été de toutes les impasses

L’été installe sa torpeur. Politiquement, il risque d’en être de même. En Flandre, Bart De Wever tente une sortie, Bruxelles attend, la Wallonie compte et recompte un mécompte et le fédéral reste en rade.

Vlaams Belang

Dès après le scrutin, Bart De Wever formateur du gouvernement flamand et candidat déclaré à le diriger, a engagé des discussions avec le seul Tom Van Grieken.

Les deux présidents de parti, du peu d’informations qui ont filtré, ont comparé leurs programmes, établi des priorités et tenté de trouver des convergences.

Premier enseignement, Bart De Wever a rompu le cordon sanitaire qu’il avait toujours respecté jusqu’ici. Ainsi, après les élections communales d’octobre, à Ninove, il s’était farouchement opposé à ce que la N-VA s’associe à une liste proche du Vlaams Belang, n’en portant même pas le nom.

Cette fois, il a transmis à trois autres formations (CD & V, Open VLD, SP.A) une note sur base des entretiens des trois dernières semaines où seul le Vlaams Belang a été convié ! Le président de la N-VA ne s’en cache pas : les intérêts du Vlaams Belang ont été pris en compte.

En Flandre, une note de base existe… mais de là à voir poindre une nouvelle coalition, il y a de la marge ! La N-VA attend que cela avance au fédéral, autant dire que cela peut durer (euphémisme, cf.infra).

Calcul wallon et attente bruxelloise

Les chiffres sont têtus. PS et ECOLO ne disposent pas d’une majorité au Parlement de Wallonie, et ce n’est pas la " société civile " qui va leur en apporter une. L’exercice est louable. Il devrait fixer des objectifs ambitieux mais qui risquent de rapidement se fracasser sur les réalités budgétaires. En Wallonie, on a toujours un peu de mal à écrire des chiffres à côté des lettres. La réalité va finir par rattraper l’illusion-coquelicot.

Pendant ce temps, Bruxelles attend l’Open VLD attendait de voir comment la situation évolue en Flandre, bien plus que de savoir si le MR " montera " à Bruxelles. Les libéraux flamands reviennent à la table des négociations. Le MR reste dehors.

Overzomeren

Rien ne bouge au niveau fédéral. Johan Vande Lanotte et Didier Reynders jouent les prolongations jusqu’à fin juillet… au moins ! Ils pourraient même y passer l’été (overzomeren en jargon Wetstraat). Le Palais leur demande d’établir une note pouvant servir de base aux futures discussions de préformation, qui reflète la méfiance ambiante.

Là, comme ailleurs, prendre le temps de sortir des impasses et tenter d’autres voies.

