L’école en dérive - L’envers du décor dans 7 à la Une - 11/05/2019 En Belgique, un quart des élèves sort aujourd’hui illettré de l’enseignement secondaire. Un constat alarmant qui est encore plus sensible dans l’enseignement technique et, surtout, professionnel. Comment expliquer ce phénomène ? Voici une plongée dans l’envers du décor de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un univers en crise, reflet d’une société de plus en plus inégalitaire.