L'Australie - Marie's map dans 7 à la Une

L'Australie est au cœur de l'actualité cette semaine. Les Australiens ont retrouvé dans leurs fruits vendus en supermarché des aiguilles à coudre. Un fait divers qui a pris de l'ampleur et qui provoque de graves conséquences pour les producteurs. On connaît l'Australie pour ses kangourous, ses plages kilométriques et sa grande barrière de corail, mais au-delà de ça, elle reste pour beaucoup assez méconnue. Marie vous propose de découvrir l'Australie autrement.