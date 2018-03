L’ancien détenu et le conservatisme

En 2010, une explosion dans une mine de charbon appartenant à Massey Energy tua 29 hommes. En 2015, Don Blankenship, l’ancien PDG de l’entreprise, fut emprisonné pour conspiration et infraction aux règles de sécurité minimum de la mine. En 2018, Blankenship semble être bien parti pour devenir le candidat républicain aux élections sénatoriales de Virginie Occidentale.

Blankenship fait partie des quatre candidats républicains ayant été condamnés pénalement qui se présentent à des élections cette année, plusieurs d’entre eux pourraient d’ailleurs bien être choisis par leur parti. Et la liste est bien plus longue encore s’il s’agit de politiques républicains qui sont confrontés à des accusations crédibles d’importants manquements éthiques mais qui l’ont néanmoins emporté dans les primaires du parti républicain, que l’on aille de Roy Moore, à, eh oui, Donald Trump.

Il est évident qu’il y a eu un très grand nombre de démocrates véreux. Mais habituellement, la révélation de leur côté véreux mettait un point final à leur carrière politique. Ce qui frappe dans le paysage républicain aujourd’hui, c’est que des gens qui sont des escrocs notoires, des criminels ou pire encore, continuent à obtenir le soutien très fort de toute la base du parti. Moore n’a perdu que de très peu lors de l’élection spéciale en Alabama, mais il a obtenu 91% des votes de ceux qui se déclarent républicains.

Et Trump, bien qu’il soit extraordinairement impopulaire pour un président à ce moment-là de son mandant, continue à être soutenu massivement par la base des républicains. Certains politiques républicains ont ouvertement admis que cela rend l’aile du parti présente au Congrès très réticente à l’idée de mettre Trump devant ses responsabilités pour ses délits même les plus spectaculaires, y compris cette possible collusion avec une puissance étrangère hostile.

Que se passe-t-il ? Je ne pense pas que ce soit un accident si le parti républicain moderne a tellement d’escrocs en son sein et que ces escrocs semblent s’épanouir totalement dans la politique interne du parti. Au contraire, le succès de gens comme Blankenship – ou comme Trump – n’est que la conséquence inévitable de la stratégie politique que les républicains suivent depuis des dizaines d’années. Car la vérité, très simple, c’est que depuis Reagan, les républicains arnaquent les électeurs américains.

Leur agenda durable, qui ne change pas, c’est une redistribution des richesses vers le haut : baisser les impôts pour les riches tout en affaiblissant le filet de sécurité sociale. Cet agenda n’est pas populaire : seule une petite minorité d’américains souhaite voir baisser les impôts pour les riches, et une minorité encore plus faible souhaite sabrer dans les programmes sociaux les plus importants. Pourtant, les républicains ont remporté des élections, en partie en niant la réalité de leur agenda politique mais surtout en se posant comme les défenseurs des valeurs sociales traditionnelles – et par-dessus tout, cette tradition américaine la plus importante, le racisme.

Et qu’ils se reposent, sans coup férir, sur cette gigantesque arnaque a, avec le temps, effectué une forte sélection à la fois sur le leadership du parti et sur sa base. Les politiques du parti républicain ont tendance à être des criminels, de manière disproportionnée (et dans certains cas, des criminelles), parce que jouer le jeu politique du parti demande à la fois une volonté et un certain talent pour dire une chose tout en en faisant une autre. Et la base du parti est faite, là aussi de manière disproportionnée, de gens qui se font berner facilement – ceux qui se font facilement avoir par les affirmations selon lesquelles Ces Gens-Là sont le problème, ceux qui ne se rendent pas compte à quel point le véritable agenda républicain leur fait du mal, à eux.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le Trumpisme était plus ou moins voué à se produire. Le racisme cru de Trump et sa malhonnêteté évidente ne sont que des versions exagérées de ce que vend son parti depuis des dizaines d’années, tandis que son agenda politique réel – à savoir baisser les impôts pour les grandes entreprises et les riches, priver les familles aux revenus les plus modestes d’une couverture santé – est de l’orthodoxie classique du parti.

Même son protectionnisme est moins éloigné des normes républicaines que ce que les gens imaginent. George W. Bush avait imposé des droits de douane sur l’acier, alors que Reagan limitait les importations d’automobiles japonaises. Baisser les impôts pour les riches, c’est un principe fondamental du parti républicain ; le libre-échange, ce n’est pas le cas.

Une fois que l’on se rend compte à quel point la politique républicaine a été modelée par cette gigantesque arnaque, trois implications en découlent.

La première, c’est qu’aucune rédemption ne viendra de l’intérieur. Les politiques qui ont des principes et un sens éthique ne viendront pas réclamer le parti à des gens comme Trump, parce qu’ils ne sont pas ce que la base souhaite : le parti républicain moderne n’est pas un endroit pour les gens honnêtes. Les escrocs vont continuer à régner jusqu’à ce que, ou à moins que, le parti ne perde gros, sans discontinuer et qu’il passe des années dans l’obscurité politique.

La seconde, pourtant, c’est que le parti est bel et bien vulnérable, parce qu’il y a toujours le risque que les électeurs se rendent compte de l’arnaque. Les attaques des républicains contre le système de santé, et pas d’affreux scandales, semblent avoir été les éléments majeurs derrière les victoires démocrates lors des élections spéciales. Et en novembre, ce retour de flammes pourrait bien donner aux démocrates non seulement une ou les deux chambres du Congrès, mais également le contrôle d’un grand nombre d’états.

Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ? Et voilà la troisième implication, qui devrait vous emplir de terreur : la façon dont se comporte le parti républicain moderne lui donne un parti-pris contre la démocratie. Après tout, une façon de vous protéger contre les électeurs qui se rendent compte de ce que vous êtes en train de faire, c’est de les empêcher de voter. La suppression des votes et des magouilles extrêmes sont déjà des éléments clefs de la stratégie républicaine, mais ce que nous avons vu jusqu’à présent pourrait bien n’être que le début.

Et si vous pensez que les leaders du parti républicain vont rechigner devant de grossières manipulations électorales, c’est que vous n’avez pas prêté attention. Il y avait des républicains comme ça avant, mais ça fait bien longtemps qu’ils sont partis.