Jean-Luc Crucke (MR) « félicite Ecolo » et insiste : « L'extrême droite et l'extrême gauche sont dangereuses »

Sur le plateau de la RTBF, l'ancien ministre-président wallon, Jean-Luc Crucke, a tenu à féliciter les écologistes : « Moi je félicite Ecolo pour son score. Ce que je veux retenir, c'est l'urgence climatique et je le répète depuis longtemps mais c'est aussi l'urgence démocratique. »

►►► À lire aussi : Zakia Khattabi (Ecolo) : « Ecolo sort quand même gagnant »

Il a toutefois insisté sur l'inquiétude que représente la montée des extrêmes tant en Flandre qu'en Wallonie. « On parle de l'extrême droite en Flandre mais en Wallonie, c'est l'extrême gauche », donne-t-il en exemple. Malgré les nombreuses invectives du MR contre les verts, qui ont ponctué la campagne, il explique que mettre tout cela de côté pourrait être crucial pour les semaines de négociation à venir. « Dans une période électorale, les points de vue et des autres sont exprimés, parfois d'une manière carrée. Mais demain l'essentiel est de faire en sorte de, malgré les différences des un et des autres, trouver des convergences », insiste-t-il.

►►► À lire aussi : Rudy Demotte (PS) qualifie de « poison » la position des partis du gouvernement sortant

« Si aujourd'hui les partis démocratiques ne comprennent pas que ce qui est dangereux, c'est l'extrême droite au nord et l'extrême gauche au Sud, je ne sais pas quand ils comprendront », a conclu le libéral.