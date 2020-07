Investigation : Pourquoi cela a-t-il dérapé après la manif Black Lives Matter à Bruxelles ?

Mauvaise organisation du côté de la police ?

Contrairement à ce qui se disait sur les réseaux sociaux durant les jours qui ont suivi, la faute ne repose pas sur un camp ou l’autre. Tout le monde a une part de responsabilité. Oui, certains policiers ont réagi de manière très agressive, l’altercation entre un agent et le journaliste indépendant Jérémy Audouard en est la preuve. Mais il suffit de regarder d’autres images pour voir que la grande majorité des policiers sont restés professionnels et calmes, et ont fait leur boulot tant bien que mal, alors qu’ils se faisaient caillasser.

D’autant que, même si cela n’excuse rien, la situation n’était pas facile du tout sur le terrain. Dans des échanges entre policiers que nos équipes ont pu consulter, certains agents rapportent "une situation chaotique, des communications compliquées et des ordres qui tardent à arriver". Entre le terrain et le commandement, on sent une différence de vision : pour les agents, "c’était mieux avant", à l’époque où on parlait de "maintien de l’ordre public". "Avant, on définissait des limites. Et lorsqu’elles étaient dépassées, la tâche des gendarmes était de ramener l’ordre", explique un policier qui était sur le terrain le 7 juin dernier, et qui préfère rester anonyme. "Aujourd’hui, on parle de gestion négociée de l’espace public. Mais ce modèle a peu à peu atteint ses limites", estime-t-il.



Ce dimanche-là, plusieurs policiers qui étaient sur le terrain reprochent aux autorités de ne pas avoir déterminé de ligne de tolérance. Selon eux, ils ne savaient pas à partir de quand ils pouvaient intervenir. Forcément, les autorités avaient choisi, à la base, de rester le plus discret possible, vu le thème de la manifestation, qui dénonçait les violences policières. Mais les agents de terrain estiment que ça n’a pas été bénéfique. Ils reprochent notamment de ne pas avoir prévu assez de moyens spéciaux. "Pour une manifestation de cette ampleur, deux autopompes, c’est très peu", précise le policier anonyme.