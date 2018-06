Intellectuels, politique et mauvaise foi

La semaine dernière, le Stanford Daily a rapporté une étrange histoire concernant Niall Ferguson, un historien conservateur qui est membre de la Hoover Institution à l’Université de Stanford. L’histoire elle-même, même si elle n’est pas jolie, n’est pas si importante. Mais elle offre une fenêtre sur la réalité que seules quelques personnes, probablement des média, acceptent de regarder en face : la mauvaise foi qui caractérise le discours conservateur.

Et oui, je dis bien "conservateur". Il existe des individus malhonnêtes dans chaque parti politique, mais si l’on cherche une malhonnêteté intellectuelle systématique, le fait d’insister que le haut, c’est le bas et que le noir, c’est le blanc, vous allez vous retrouver d’un côté du spectre politique de manière très disproportionnée. Et le problème que beaucoup ont, pour accepter cette asymétrie, c’est l’une des raisons majeures pour lesquelles nous sommes dans ce bourbier.

Mais comment puis-je dire que les média refusent de reconnaître la mauvaise foi des conservateurs ? Tandis que certains journalistes restent frileux lorsqu’il s’agit d’utiliser le mot "mensonge", et que les gros titres ont encore tendance à répéter des faits erronés (qui ne sont reconnus faux que dans le corps de l’article), les lecteurs ont en général un tableau assez pertinent du degré de malhonnêteté à l’œuvre au sein de l’administration Trump.

Pourtant, il me semble que les média rendent les mensonges de Donald Trump plus exceptionnels – et plus comme une rupture avec ce qu’il se faisait avant – que ce qu’ils ne sont en réalité. L’habitude de Trump de mentir toute la journée et ses affirmations incessantes qu’il est la victime de ceux qui rapportent fidèlement les faits ne sont que la continuation de quelque chose qui est à l’œuvre dans le mouvement conservateur depuis des années.

Après tout, fondamentalement, qu’y-a-t-il de différent entre Trump et Fox news, qui fait de la désinformation depuis des dizaines d’années auprès des téléspectateurs, tout en dénonçant la mainmise des libéraux sur les media grand public ? En quoi est-il différent des républicains qui ont accusé les démocrates d’être irresponsables sur le plan fiscal et qui aujourd’hui s’en prennent au Congresionnal Budget Office lorsque ce dernier met l’accent sur le fait que leurs baisses d’impôts vont accroître les déficits ?

Et l’on retrouve cette mauvaise foi dans d’autres secteurs – y compris les campus des universités.

Ce qui me ramène à cette histoire de Stanford.

Il s’avère que Ferguson est l’un de ces intellectuels conservateurs qui ont des palpitations lorsqu’ils pensent à la soi-disant menace envers la liberté d’expression que représentent les activistes sur les campus – en effet, ils présentent la gauche de la vie étudiante comme la "plus grande menace" à la liberté d’expression dans l’Amérique de Trump. A Stanford, il était l’un des enseignants chercheurs d’un programme nommé Cardinal Conversations, qui était censé inviter des intervenants qui allaient "débattre de sujets controversés".

Parmi les intervenants invités, l’on trouve Charles Murray, célèbre pour un ouvrage fortement critiqué qui affirme que les différences de QI entre les blancs et les noirs sont de nature génétique. Il n’est pas étonnant que l’invitation ait provoqué les contestations des étudiants. Voilà le contexte dans lequel Ferguson s’est lancé dans une série de messages électroniques avec des militants étudiants de droite, dans lesquels ils les enjoignaient à "s’unir contre les Social Justice Warriors, à les terrasser". Et il suggéra "une recherche d’opposition" contre un étudiant de gauche. Un étudiant !

Par la suite, Ferguson s’excusa plus ou moins, mais c’était plus du genre "Je suis navré que vous le preniez comme ça" que de véritables excuses et il s’est mis à dénoncer le fait qu’aujourd’hui peu d’enseignants chercheurs en histoire ont leur carte au parti républicain, ce qu’il prend comme une preuve ipso facto de recrutements biaisés et d’un environnement hostile.

Que se passe-t-il donc réellement ? Il est vrai que les conservateurs autoproclamés se font plutôt rares parmi les historiens américains. Mais c’est aussi le cas chez les sciences exactes telles que la physique ou la biologie.

Pourquoi si peu de conservateurs sont-ils des scientifiques ? C’est peut-être parce qu’une carrière universitaire a plus d’attrait aux yeux des libéraux que des conservateurs. (Il n’y a pas beaucoup de libéraux dans la police – ou, n’en déplaise à Trump – au FBI). L’on pourrait aussi penser que les scientifiques sont réticents à l’idée de se définir comme des conservateurs, parce que dans l’Amérique moderne, être un conservateur, c’est être sur la même ligne qu’une faction qui, en gros, rejette les sciences du climat et la théorie de l’évolution. Est-ce que des considérations similaires ne pourraient pas s’appliquer aux historiens ?

Mais revenons-en au fait, les affirmations conservatrices selon lesquelles ils défendent la liberté d’expression et les discussions ouvertes ne sont pas sincères. Les conservateurs ne veulent pas voir les idées évaluées sur leurs mérites, sans tenir compte de la politique ; ils veulent que l’on consacre au moins autant de temps aux idées favorables à leur camp, et ce, quelle que soit leur qualité intellectuelle.

En effet, les groupes conservateurs sont lancés dans un effort systématique pour imposer des standards politiques à l’enseignement supérieur. Par exemple, l’on sait aujourd’hui que les frères Koch ont utilisé leurs donations pour obtenir du pouvoir sur les nominations des enseignants chercheurs dans au moins deux universités.

Qu’est-ce que cela signifie donc pour nous autres ? En gros, cela signifie que si vous jouez un quelconque rôle dans le fait d’informer les gens – que ce soit l’enseignement ou le journalisme – vous ne devriez pas laisser des conservateurs vous terrasser, pour utiliser les termes de Ferguson.

Aujourd’hui, les universités et les groupes médiatiques sont sous une pression constante de ne pas seulement être agréable avec Trump mais aussi de systématiquement respecter les opinions des gens de droite. Les gens qui exigent ça prétendent vouloir de l’équité.

Il nous faut donc nous souvenir que cette affirmation est remplie de mauvaise foi. Cela n’a rien à voir avec l’équité : il s‘agit de pouvoir.