Inégalité salariale: l'écart se creuse à la trentaine

Partena a calculé l’écart salarial entre les femmes et les hommes dans notre pays. Elle confirme que les femmes gagnent en moyenne 320 euros net par mois de moins que leurs collègues masculins.

L’étude dit aussi que pour les avantages extra-légaux, les femmes sont lésées : moins de remboursement des km domicile- travail, 37% d’écart de contribution pour une pension complémentaire et pour les options sur actions, c’est carrément 40% d’écart. L’élément le plus intéressant de l’étude est qu’elle pointe les périodes de la vie où l’écart salarial se creuse : en début de carrière, les hommes et les femmes partent sur un pied d’égalité, ou quasiment… C’est par la suite que progressivement l’écart se met à grandir. Jusqu’à atteindre 20% (soit 650 euros bruts) à l’âge de 60 ans.

Un écart plus important quand on se met en ménage

La plus forte augmentation de l’écart salarial se produit à partir de la trentaine, précisément au moment où l’on se met en ménage, à l’arrivée des mouflets. Si l’enquête est intéressante sur certains aspects, elle l’est beaucoup moins sur les raisons qui justifieraient cet écart salarial. En gros, si les femmes gagnent moins, c’est un peu de leur faute. Partena explique au journal l’Echo : "(…) aux alentours de 30 ans (…) les hommes, vont continuer à progresser dans leur carrière, et occuper des fonctions mieux rémunérées. Alors que les femmes vont avoir tendance à stagner car elles privilégient leurs enfants et la vie privée". Mais mieux encore, cet écart peut aussi s’expliquer, par le fait que "les hommes ont davantage tendance à négocier leur salaire".

La réalité est plus complexe et concerne aussi les politiques d’entreprises

Certes, l’étude pointe le travail à temps partiel pour justifier l’écart salarial mais ces jobs seraient "préférés" par les femmes. Quand on sait que parmi les parents célibataires, 80 % sont des femmes, elles n’ont pas toujours le choix et acceptent par défaut ces boulots moins bien rémunérés.

L’étude ne parle pas non plus de discriminations à l’embauche sur certains postes bien payés où les hommes sont préférés car ils se cooptent entre eux. Pas de référence non plus au plafond de verre : terme qui désigne l’impossibilité d’accéder à des fonctions plus élevées dans la hiérarchie pour une raison "invisible".

En France, pour dénoncer cet écart, un hashtag et une vidéo circulent bcp : #6novembre15h35.

A partir de cette date, les salariées travaillent pour du beurre jusqu'à la fin de l'année. Et une caméra cachée lancée parallèlement la semaine dernière est devenue virale. Un moyen drôle de montrer à quoi correspond cette inégalité dans la vie de tous les jours... Vendeuse, boulangère ou serveuse, l'humoriste Laura Calu, a enlevé systématiquement un quart des produits qu'elle vendait aux hommes, qui sont, soit amusés, surpris ou fâchés. Derrière l'humour se cache une réalité bien plus problématique pour les femmes. La vidéo a déjà atteint un million de vues.