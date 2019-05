Immersion aux urgences : manque d’infirmiers, pénurie de médecins… Quel avenir pour nos hôpitaux ?

Ce n’est pas une surprise, les coûts des soins de santé sont très élevés en Belgique. En Europe, seuls la Suède, l’Espagne, le Portugal et la Grèce font payer davantage leurs citoyens pour se soigner. Bref, la part des dépenses à la charge des patients en Belgique est parmi les hautes d’Europe selon l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et cela fait des années que c’est ainsi.

Durant cette législature, le pouvoir fédéral, surtout, a tenté de rationaliser notre système de soins de santé en réformant le réseau hospitalier et en diminuant les dépenses pharmaceutiques. Mais est-ce vraiment ce qu’il fallait faire ? Nos hôpitaux sont-ils en crise ? Pour répondre à ces deux questions, nous nous sommes immergés dans un service d’urgences, celui de l’hôpital de Jolimont à la Louvière.