Nous avons rencontré une famille qui vit dans une voiture. Toutes les nuits, Joël et Christine, leur fils de 14 ans et leur chien, doivent s’entasser dans l’habitacle du véhicule. Ejectés de leur domicile et sans emploi, ils regrettent qu'aucun logement d'urgence ne leur soit accordé. Comment vivre dans de telles conditions ? Découvrez leur témoignage dans les jours d’après.