Il m'a fait un bébé pour des papiers - Les jours d'après de 7 à la Une

C'est une réalité peu connue, mais qui prend de l'ampleur en Belgique. On les appelle "les bébés-papiers" : des enfants conçus dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour légal en Belgique.

A chaque fois, l'un des parents piège l'autre et s'en va, une fois les papiers obtenus. Nous avons recueilli les témoignages bouleversants de deux mamans pour qui ce fut un coup de massue.