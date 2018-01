C'est l'actualité incontournable de cette semaine. Les restructurations massives annoncées par Carrefour Belgique. Il est loin l’âge d’or des grandes et très grandes surfaces. Elles semblent maintenant appartenir au passé, des anciens symboles d’avenir et de progrès qui s’essoufflent aujourd’hui. Nous avons retracé l'histoire des supermarchés en Belgique et l'étonnant retour en force des commerces de proximité longtemps oubliés.