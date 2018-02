Hervé Hasquin: "Si la N-VA se présente aux élections en Wallonie, je lui donne 20% des voix"

La N-VA à Bruxelles ? C’est possible a affirmé le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Hervé Hasquin, invité de Jeudi en Prime, est du même avis. L'ancien recteur de l’ULB, ministre-président de la Communauté française et Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique, va même plus loin : "Si la N-VA se présente aux élections en Wallonie, je lui donne 20% des voix". 20% car, selon lui, les citoyens sont perdus face à une politique inefficace et plaident pour de l'autorité. Hervé Hasquin compare ainsi la France insoumise et le Front national dont il analyse un "langage populiste" commun et finalement pas si loin l’un de l’autre.

Réticent aux visites domiciliaires

Avec son franc-parler habituel, Hervé Hasquin dit regretter les expulsions vers des pays connus pour des faits de torture et n’hésite pas à approuver les citoyens qui viennent en aide aux migrants : "Je les admire ! Il faut pouvoir ne pas les perturber". Le libéral n’a pas caché sa réticence envers les visites domiciliaires, à ce qui lui rappelle "les rafles" d’autrefois, a-t-il mentionné. Sa famille politique appréciera… Mais pas question pour autant de négliger le travail du gouvernement. Hervé Hasquin rappelle les conclusions du rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) : le gouvernement belge a bien respecté les procédures en matière de rapatriements de Soudanais vers leur pays. "Le gouvernement a fait, pour une fois, preuve de beaucoup d’habilité en matière de communication." Et de souligner que beaucoup d’autres pays européens effectuent également ces rapatriements.

" La place de Marc Dutroux n’est pas en liberté "

S’il accepte de discuter de réinsertion, Hervé Hasquin ne croit pas en celle de Marc Dutroux, incarcéré depuis 22 ans : "Pourquoi vouloir libérer et réintégrer quelqu'un qu’on a isolé pendant ce laps de temps et qui n’a reçu aucun soin psychiatrique ?" Il s’agirait là d’une contradiction envers une homme qu’Hervé Hasquin dit appartenir vraisemblablement à ce qu’on appelle un "psychopathe sans doute non guérissable".

Enfin, Hervé Hasquin plaide pour faire inscrire non pas le mot "laïcité", mais bien la notion d' "Etat impartial" dans la Constitution. Très critique envers les débats autour du cumul des rémunérations et mandats politiques, il n’a, à nouveau, pas mâché ses mots : "Le discours anti-cumul auquel on se livre est une erreur. L’exercice de plusieurs fonctions, ça ouvre l’esprit, ça oxygène et ça donne une indépendance nécessaire aux parlementaires". Hervé Hasquin sait qu’il apparaît pour certains comme "l’indiscipliné", ce qui ne l'empêche visiblement pas d'exprimer sa façon de penser.