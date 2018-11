Helmut Lotti est probablement le plus célèbre des ténors belges. A la fois rock ‘n’ roll et romantique, il a vendu plus de 13 millions d’albums à travers le monde. Ce chanteur belge a obtenu 76 disques d’or et 72 disques de platine… bref un monument ! Il revient sur les scènes wallonnes en décembre prochain pour notre plus grand bonheur. Et pour vous, il joue le jeu de l’instantané.