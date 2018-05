Guy Rapaille, président du comité R: "Il a fallu attendre les attentats pour obtenir plus de moyens"

Invité de Jeudi en prime, le patron des services de renseignement belges a reconnu que les moyens octroyé à ses services n'étaient pas toujours suffisants. "Après le 11 septembre, nous avons enquêté sur les courants salafistes mais il a fallu attendre la montée de Daesh pour obtenir plus de moyens. On avait pourtant vu clair". Quels que soient les partis politiques, le président du comité du R constate que le personnel est difficilement remplacé quand il part à la retraite. "Il y a des engagements et ce ne sera pas suffisant mais c'est mieux que rien".

Même s'il n'y a plus d'attentat en Belgique, le terrorisme reste une priorité. Les contacts avec les pays voisins sont importants. "Ce n'est plus le chacun chez soi, il y a plus d'officiers de liaison et c'est assez efficace"

Il ne peut pas exclure qu'un jour les centrales nucléaires soient prises pour cible. "Mais de là à y pénétrer c'est très compliqué. Le personnel des centrales est surveillé de prêt comme celui des aéroports".

La Belgique, nid d'agents secrets?

La capitale de l'union européenne, siège de l'Otan, attire les service de renseignements des pays étrangers. Guy Rapaille a expliqué qu'on ne pouvait pas mettre un agent derrière chaque espion mais on peut les mettre sur écoute ou organiser des filatures. Cette montée de l'espionnage est dû aux tensions internationales actuelles.