Cette semaine dans le Pol’Dance, on sent bien que les communales approchent… Du côté de Mons, George-Louis Bouchez jette un pavé dans la marre en dévoilant des prétendues révélations. A Bruxelles, l’ambiance est plus détendue, et pour cause, Alain Courtois, candidat bourgmestre MR a organisé une petite " rooftop party " où il nous a donné sa vision du monde moderne.