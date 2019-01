Grève, vendredi, dans le ciel italien: des centaines de vols impactés

Des centaines de vols à travers l'Italie seront affectés par la grève nationale du contrôle de la circulation aérienne, annonce l'association Airlines For Europe.

Dans un communiqué, A4E prévient qu'une grève aura lieu ce vendredi entre 13h et 17h (heures locales). Selon la compagnie, des centaines d’annulations de vols et de retards sont attendus. Pourraient également être concernés les centres de contrôle du trafic aérien de Rome, Milan et Brindisi. Les vols intercontinentaux ainsi que les survols du pays ne devraient pas être touchés.

Mais dans le même temps, les travailleurs des aéroports de Catane, Turin, Gênes, Pérouse et Pescara devraient également participer à la grève. La première grève de l'année fait suite à 30 jours de grève ATC en 2018, déplore le directeur de la compagnie.