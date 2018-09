Gouverner à la bougie

Gouverner, c’est prévoir …

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sur l’approvisionnement électrique du pays, beaucoup n’ont rien vu venir et peu importe finalement pour le citoyen qui devra s’éclairer (peut-être) à la bougie en novembre si la responsabilité en incombe à Marie-Christine Marghem, à la politique du gouvernement fédéral, aux régions, à Engie-Electrabel, à Elia ou à pas de chance… le résultat est là. L’incertitude prévaut. C’est même la seule certitude à ce stade dans ce dossier.

Historique

Priver volontairement une partie de la population d’électricité constituerait une grande première pour la Belgique, pays développé qui dans le classement mondial de la richesse (PIB/habitant) se situe entre le Canada et le sultanat d’Oman, devant des pays comme le Japon, le Royaume-Uni ou la France.

Comment est-ce possible ? On a expliqué ici la collusion entre le secteur électrique et le pouvoir et l’incurie ou plus poliment l’imprévoyance de gouvernements successifs.

La ministre Marghem est loin d’être la principale responsable dans cette affaire. Mais ce n’est parce que le dossier est " pourri " qu’il doit être géré à l’emporte-pièce, comme semble l’être l’ensemble du dossier nucléaire depuis le début de la législature. La ministre s’est ainsi régulièrement emmêlée dans ses contradictions, ses dénégations et autres approximations.

Communication

Si la ministre ne peut être tenue pour responsable de l’entêtement de gouvernements successifs à maintenir vaille que vaille des vieilles centrales nucléaires, sa gestion actuelle n’est pas en mesure de rassurer.

Il y a d’abord l’incapacité du gouvernement à assurer l’approvisionnement électrique du pays. C’est sa responsabilité politique comme le fait également d’avoir laissé les mains bien trop libres à Engie-Electrabel.

Ensuite, la ministre souffle le chaud et le froid ; garantissant la sûreté de l’approvisionnement un jour, pour dire le contraire quelques jours plus tard, incapable de fournir des chiffres aux députés le matin, pour les lâcher en vrac l’après-midi à des journalistes, sans autre explication.

Enfin, dans cette affaire, Marie-Christine Marghem ne peut compter que sur elle-même. Le Premier Ministre et le vice-premier MR sont en balade à New-York. Le président de son parti se limite à un communiqué, reconnaissant que la situation est problématique et défendant bien plus le Premier que sa ministre, n’hésitant pas à recadrer Marie-Christine Marghem quand elle se dit ouverte à l’idée de baisser la TVA sur l’électricité (que le gouvernement Michel a monté à 21% sans que ce ne soit dans le programme d’aucun des partis de la coalition).

Au MR, on croise surtout les doigts afin d’éviter de porter la responsabilité d’une partie de pays plongé dans l’obscurité en pleine campagne électorale. Retombée nucléaire.

@PhWalkowiak