"Girl", un film inspiré d'une héroïne flamande bien réelle

Lukas Dhont s’est inspiré d’une histoire vraie qu’il a découverte dans la presse en 2009 pour réaliser son film "Girl". L'histoire est celle de Nora Monsecour, une jeune danseuse originaire de Heusden (Flandre orientale) qui est née dans le corps d’un garçon.

Aujourd’hui, grâce au succès du film " Girl ", Nora est enfin sortie de l’ombre. À Cannes, elle s’est ouvertement exprimée sur son vécu: "C’est une partie de mon passé que j’ai longtemps gardée secrète. Mais désormais, je n’ai plus honte car j’ai énormément bossé pour en arriver là", raconte-t-elle au quotidien Het Laatste Nieuws.

Débuts difficiles

Très jeune déjà, Nora, née sous le nom de Aron, se sent emprisonnée dans le corps d’un garçon. Heureusement pour elle, ses parents sont à l’écoute. À 12 ans, elle choisit la transition et prend différents traitements. Six ans plus tard, elle se fait opérer.

Entre temps, Nora Monsecour développe une véritable passion pour la danse. Elle entre à l’Ecole royale de ballet d’Anvers. En deuxième secondaire, elle exprime son désir de passer dans la classe des filles. C’était sans compter le refus catégorique de la directrice artistique de l’époque.

L’affaire fait alors grand bruit, mais n’empêchera pas Nora de poursuivre son parcours. Aujourd’hui, elle suit une formation en Angleterre, un pays où elle a fait parler d’elle en 2017, alors qu’elle avait atteint l’une des finales de la célèbre émission " Young Dancer " de la BBC.

Modèle d'inspiration

Nora Monsecour espère qu’elle inspirera aussi d’autres jeunes filles comme elle, et que ce film déclenchera un changement des mentalités. Le changement s’avère nécessaire, puisqu’une récente étude, menée en Flandre par l’organisation Çavaria, et l’Université Colombia de New York, a démontré que 40% des élèves homosexuels, bisexuels, lesbiennes et transgenres, ne se sentent pas en sécurité à l’école. La moitié d’entre eux se sont au moins une fois faits insultés, et un quart a subi une violence physique. Presque tous ont déjà fait l’objet de remarques négatives, des remarques qui, dans 10% des cas, provenaient des enseignants.

Seul point positif de cette étude : les élèves questionnés se sentent mieux acceptés dans les établissements où des sujets sur l’orientation sexuelle et l’expression du genre ont été abordés. Certaines écoles intègrent ces thèmes à leur programme. D’autres proposent par exemple des exercices de maths ou de néerlandais mettant en avant des couples homosexuels.

Pour ouvrir l’esprit des jeunes à la diversité, une nouvelle démarche s’offre désormais aux écoles: emmener les élèves voir " Girl ", un film à découvrir dans les salles belges dès l’automne prochain.