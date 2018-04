Gilles le Suisse visite l'Islande (partie 2) – 7 à la Une

Perdu dans les montagnes Islandaises Gilles le Suisse est tombé sur un allochtone qui a eu la gentillesse de le prendre en stop. Le courant est directement passé et l'Islandais l'a emmené à la découverte des merveilles de l'île : ils ont roulé dans la neige du 2ème plus grand glacier d'Europe, ont observé une cascade de 32 mètres de haut et des geysers puissants propulsant l'eau à 40 mètres... Toutes ces activités ont donné faim à notre aventurier qui s'est donc testé à la nourriture viking. Au menu : requin moisi, testicules d'agneau et tête de mouton bouillie... Miam !