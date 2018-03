Depuis le temps qu’il est en Belgique, Gilles le Suisse se sent tout aussi belge que suisse. Il a donc décidé de s’engager pour servir sa nation d’accueil et s’est retrouvé aux portes-ouvertes de l’Ecole Royale Militaire. Il y a découvert tout l’impressionnant attirail de l’armée et a passé différentes épreuves pour savoir s’il est, ou non, une bonne recrue.