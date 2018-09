Gilles le Suisse pète les plombs à Hong Kong - 7 à la Une

La semaine dernière Gilles est devenu steward et a débarqué à Hong Kong. Il y a découvert d’énormes gratte-ciels et une ambiance incroyable qui lui ont donné des envies de fête. Il a tenté sa chance avec de ravissantes Hongkongaises. Mais vous le savez, Gilles est plutôt maladroit avec les filles et s’est laissé emporter par sa peine… Il a même complètement pété les plombs ! Découvrez ses incroyables aventures à l’autre bout du monde.