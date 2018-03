Gilles le Suisse à la Nuit des Musées – 7 à la Une

Après avoir dormi dans une œuvre d’art (une réplique géante d’intestin), Gilles le Suisse a voulu découvrir plus en profondeur la diversité de l’art en Belgique. Et quoi de mieux, pour se plonger dans l’art, que la Museum Night Fever. Gilles a donc passé la nuit à sillonner les musées de Bruxelles. Il a découvert l’art contemporain, son lot d’étrangetés. Entre pole dance à la sauce contemporaine, art fantastique, chant avec des clowns néerlandophones et bivouac au musée de l’armée, vous le verrez, sa nuit a été haute en couleur !