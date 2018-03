C’est un des personnages les plus décalés de notre plat pays. Il incarne monsieur et madame tout le monde, dans un combat contre le train-train quotidien qu’il considère comme le mal du siècle. Freddy Tougaux a joué pour nous le jeu de l’instantané, il reviendra en photos sur son ascension fulgurante, de son tube " ça va daller " à la scène, en passant par le Grand Cactus et son fameux micro terroir.