Francken, le hors-cadre

Jacques Chirac avait, paraît-il, coutume de le dire : les emmerdes, cela vole toujours en escadrille !

S’il dispose d’un peu de recul sur sa propre action politique, c’est un peu ce que doit se dire Theo Francken. Jusqu’il y a peu, il pouvait tout se permettre. A présent, beaucoup le prennent pour cible sans que l’on trouve un soutien en béton dans son propre camp.

Popularité

Quand il devient secrétaire d’Etat en octobre 2014, Theo Francken demeure encore un inconnu, surtout pour l’opinion publique francophone. Un peu comme Maggie De Block, propulsée trois ans plus tôt aux mêmes fonctions.

D’ailleurs lors des élections législatives de mai 2014, l’un et l’autre se trouvaient opposés : Theo Francken attirait 44.498 électeurs sur son nom… là où Maggie De Block en faisait 131.713 !! Dans cette circonscription du Brabant Flamand, la N-VA ne progressait d’ailleurs que de 1,33%, bien en deçà de la progression des nationalistes en Flandre.

Quatre ans plus tard, Maggie De Block a disparu des podiums de la popularité et Theo Francken a dépassé son patron. Pourtant, ce n’était pas forcément gagné quand il est apparu à la fête d’un ex-collabo quelques heures après sa prestation de serment.

Communication

Un peu comme Maggie De Block avant lui, il a poli une image de fermeté face à la migration mais surtout il a su user et abuser des réseaux sociaux. Même si sa politique n’est fondamentalement guère différente de celle suivie par le gouvernement Di Rupo-Reynders, Theo Francken a su lui donner des accents populistes, aux allures de fermeté absolue, poussé en cela par sa propre formation politique. Faute des avancées institutionnelles promises, la N-VA s’est muée en parti conservateur, identitaire, populiste et Theo Francken incarnait idéalement cette nouvelle stratégie qui a d’ailleurs provoqué une scission avec un courant plus nationaliste des députés Vuye et Wouters.

Toute la majorité s’est aussi abritée derrière la popularité du nouveau venu. Certains au MR se sont régulièrement pincés le nez, mais la cohésion de la coalition était à ce prix. Theo Francken incarnait cette " nouvelle " N-VA et difficile de se fâcher avec le parti-clé-de-voûte de la majorité. Charles Michel aura bien tenté quelques recadrages. Le plus souvent en vain, mais le système belge est ainsi fait : tant qu’un ministre est soutenu par son parti, il est invulnérable. D’autant plus qu’il est populaire.

La tendance semble s’inverser. Charles Michel a rarement été aussi comminatoire avec son secrétaire d’Etat. Les échéances électorales se rapprochent. Pratiquement aucun sondage, ces quatre dernières années, n’a placé le MR au-dessus de son score de mai 2014. La libération de criminels en voie d’expulsion sera-t-il le " décadrage " de trop ? La N-VA fera-t-elle monter les enchères ? Ou tout cela est une partition où chacun joue sa musique pour son propre électorat ? Je décadre, tu me recadres et chacun s’y retrouve ?

@PhWalkowiak